O Araç Menzil Rekoru Kırdı!

Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli araç teknolojisinde verimlilik sınırlarını altüst eden yeni test aracı “Filante Record 2025” ile gövde gösterisi yapıyor. Fas'taki UTAC test pistinde gerçekleştirilen denemelerde, standart bir SUV modelindekiyle aynı kapasiteye sahip 87 kWh'lık bir batarya kullanan araç, tek şarjla 1.000 kilometreden fazla yol kat etmeyi başardı.Toplamda 1.008 kilometrelik mesafeyi 10 saatin altında bir sürede tamamlayan Filante, bu süreçte saatte ortalama 102 kilometre hızı koruyarak gerçek otoyol koşullarını simüle etti. Test sonunda aracın bataryasında hâlâ yüzde 11'lik bir enerji rezervi bulunması, mevcut teknolojinin aerodinamik ve ağırlık optimizasyonuyla ne kadar ileriye taşınabileceğini kanıtlıyor.Filante'nin bu rekoru, enerji tüketim değerleriyle elektrikli araç dünyasında yeni bir standart belirliyor. Aracın her 100 kilometrede ortalama 7,8 kWh elektrik tükettiği kaydedildi; bu rakam bugün piyasadaki en verimli seri üretim otomobillerin harcadığı enerjinin yaklaşık yarısına tekabül ediyor.Bu olağanüstü verimliliğin temelinde ise aracın sadece 1.000 kilogramlık toplam ağırlığı ve hava direncini minimize eden radikal tasarımı yatıyor. Renault mühendisleri, ağırlığı düşürmek için karbon fiber şasi, alüminyum alaşımlar ve 3D yazıcıyla üretilen Scalmalloy bileşenler kullanırken, mekanik bağlantıları ortadan kaldıran “steer-by-wire” (elektronik direksiyon) ve “brake-by-wire” (elektronik fren) sistemlerine yer verdi.Ayrıca Michelin tarafından bu araç için özel olarak geliştirilen düşük yuvarlanma dirençli dar lastikler, sürtünmeyi geleneksel lastiklere oranla yüzde 40 oranında azaltarak menzil artışına doğrudan katkı sağladı.Renault, Filante projesini sadece bir rekor denemesi olarak değil, gelecekteki seri üretim modelleri için bir “yürüyen laboratuvar” olarak tanımlıyor. Mevcut Scenic E-Tech modelinde kullanılan aynı batarya paketiyle elde edilen bu sonuç, menzil sorununu çözmek için daha büyük ve ağır bataryalar kullanmak yerine, verimlilik odaklı mühendisliğin çok daha sürdürülebilir bir yol olduğunu gösteriyor.