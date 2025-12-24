Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası! 3 araç birbirine girdi

  • USD: 42,74 - 42,82
Kaza, saat 18.15 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam trafiğinin yoğun olduğu saatlerde seyir halindeki üç otomobil, öndeki aracın ani durması sonucu araçlar çarpışarak zincirleme kazaya karıştı.

Ekleme: 24.12.2025 - 20:31
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle caddede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olayın yaşandığı noktaya yakın konumda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaya hızlıca müdahale ederek çevre kontrolünü sağladı.

