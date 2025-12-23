Ümraniye'de iş yerinde yangın!

İstanbul Ümraniye'de 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Site Mahallesi Tevazu Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamına sıçradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 1 itfaiye erinin dumandan etkilendiği belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.