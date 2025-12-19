Freni boşalan vinç, 6 aracı biçti: 7 Kişi yaralandı

Kaza, Konak Mahallesi Cizre Park AVM kavşağında yaşandı. Özalan TOKİ konutları mevkiinden Hastane tarafından giden Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Vinç'in frenin boşalması sonucu Cizre Park AVM kavşağında bulunan 6 araca çarptı. Araçları hurdaya çeviren Vinç, yaklaşık 300 metre sonra refüje çarparak durabildi. Kavşakta adeta can pazarı yaşandı.Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaşanan kaza nedeni ile Cizre-Silopi ile Cizre-Şırnak Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.6 aracın hurdaya döndüğü kazada bazı yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.