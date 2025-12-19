  • USD: 42,65 - 42,73
  • EURO: 49,96 - 50,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Freni boşalan vinç, 6 aracı biçti: 7 Kişi yaralandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan trafik kazasında freni boşalan Vinç, kavşakta bulunan 6 aracı biçti. Kazada araçlara da bulunan 7 kişi yaralandı.

Ekleme: 19.12.2025 - 23:12 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:16 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Freni boşalan vinç, 6 aracı biçti: 7 Kişi yaralandıKaza, Konak Mahallesi Cizre Park AVM kavşağında yaşandı. Özalan TOKİ konutları mevkiinden Hastane tarafından giden Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Vinç'in frenin boşalması sonucu Cizre Park AVM kavşağında bulunan 6 araca çarptı. Araçları hurdaya çeviren Vinç, yaklaşık 300 metre sonra refüje çarparak durabildi. Kavşakta adeta can pazarı yaşandı.

Freni boşalan vinç, 6 aracı biçti: 7 Kişi yaralandı

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Freni boşalan vinç, 6 aracı biçti: 7 Kişi yaralandı

Yaşanan kaza nedeni ile Cizre-Silopi ile Cizre-Şırnak Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.6 aracın hurdaya döndüğü kazada bazı yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.