Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Necmettin Erbakan' Mesajı! 'Hürmetle Yad Ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.' dedi.