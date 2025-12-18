Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı!

Bağcılar'da 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil üretimi yapan iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda şans eseri yaralanan kimse olmazken, Polis ekipleri, saldırının ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Göztepe Mahallesi 2282. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil üretimi yapan iş yerine otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırının meydana geldiği iş yeri sahipleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.KAÇAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIÖte yandan polis ekipleri, silahlı saldırının ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.