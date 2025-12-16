Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 Bin Personel Alacak!

Kamuda görev almak isteyen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjde geldi. Bakanlık bünyesinde 3 bin personel alınacağını duyurdu. İlanın detayları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru takvimi ve sürece dair bilgiler paylaşıldı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımında dair detaylar…Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağı müjdesini vermişti. Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; 'Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.' şartını sağlıyor olmak.d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.Sosyal Çalışmacı (4/B): 169 kişiPsikolog (4/B): 130 kişiÇocuk Gelişimcisi (4/B): 53Hemşire (4/B): 63 kişiFizyoterapist (4/B): 42 kişiDestek Personeli (Çocuk Bakıcısı, Kadın): 798 kişiDestek Personeli (Çocuk Bakıcısı, Erkek): 651 kişiDestek Personeli (Engelli Bakıcısı, Kadın/ Erkek):194Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı, Kadın/ Erkek):580Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın,/Erkek): 112 kişiDestek Personeli (Temizlik Görevlisi, Kadın/Erkek): 98 kişiASDEP: 43Diğer Sağlık Personeli: 21Mühendis: 16Öğretmen: 11Avukat: 10Tekniker: 4Mimar:3Destek Personeli(Bakım Personeli): 2Adaylar, başvurularını 26 Aralık 2025 saat 23:59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar sadece mezun oldukları 1 bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaatta bulunabilecek. Adaylar en fazla 18 tercihte bulunabilecek.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup; atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.Başvuru işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılabilecek.