Bakan Göktaş Açıkladı! Müjde...

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 3 bin yeni personel alınacağını söyledi.Kamuda hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımı yapılacağını belirten Bakan Göktaş, 'Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum' dedi.Bakan Göktaş, doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili olarak '16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz.' ifadelerini kullandı.