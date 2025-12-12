Sultangazi'de Çatı Yangını!

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi 2587 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında, saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yangın esnasında binanın 5'inci katında yaşayan yabancı uyruklu aile büyük panik yaşadı. Aile fertlerinden bir kişi, dumanın etkisiyle camı kırarak dışarı çıktı. Çatıdan sarkan su borusuna tutunarak aşağı inmeye çalışan adam, bir süre sonra tutunamayarak zemine düştü.Yere düşerek ağır yaralanan adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Panik dolu kaçış anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.