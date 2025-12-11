Yeni levha artık otoyollarda! Anlamını bilmeyen ağır ceza ile karşılaşacak
Avrupa otoyollarında yürürlüğe giren yeni "baklava dilimli" trafik tabelası, sürücüler için şerit düzenini tamamen değiştiriyor. Mavi zemin üzerindeki beyaz baklava sembolü, artık her aracın o şeride giremeyeceği anlamına geliyor. Özellikle ağır vasıta, toplu taşıma ve belirlenmiş hizmet araçlarına ayrılan bu özel şeritler, trafiği düzenlemek ve yoğunluğu azaltmak için tasarlandı. Yeni işaretlemeyi fark etmeyen sürücüler ise kural ihlali nedeniyle hem yüksek ceza riskiyle hem de trafikteki öncelik kaybıyla karşı karşıya kalacak.
Avrupa karayolu trafiğinde dikkat çeken yeni bir uygulama devreye alındı.
Otoyollarda kullanılmaya başlayan baklava dilimli yeni tabela, belirli araç grupları için ayrılmış özel şeritleri işaret ediyor.
Mavi zemin üzerindeki beyaz baklava sembolü, sürücülere o şeridin herkesin kullanımına açık olmadığını net biçimde bildiriyor.
Baklava şeridini kimler kullanabilir?
Bu özel şeritlerden yalnızca belirli araç türleri yararlanabiliyor. Buna göre:
-Toplu taşıma araçları
-Taksiler
-Elektrikli otomobiller
-En az iki yolcu taşıyan araçlar şeritleri kullanma hakkına sahip.
Düzenlemenin temel amacı, tek kişiyle yapılan araç kullanımını azaltmak, trafiği hafifletmek ve yakıt tüketimini düşürmek.
Türkiye'de de uygulanacak mı?
Avrupa genelinde yaygınlaştırılması planlanan sistem, Türkiye'de benzer bir uygulamanın gündeme gelip gelmeyeceği tartışmalarını da şimdiden tetikledi.