Yeni levha artık otoyollarda! Anlamını bilmeyen ağır ceza ile karşılaşacak

Avrupa otoyollarında yürürlüğe giren yeni "baklava dilimli" trafik tabelası, sürücüler için şerit düzenini tamamen değiştiriyor. Mavi zemin üzerindeki beyaz baklava sembolü, artık her aracın o şeride giremeyeceği anlamına geliyor. Özellikle ağır vasıta, toplu taşıma ve belirlenmiş hizmet araçlarına ayrılan bu özel şeritler, trafiği düzenlemek ve yoğunluğu azaltmak için tasarlandı. Yeni işaretlemeyi fark etmeyen sürücüler ise kural ihlali nedeniyle hem yüksek ceza riskiyle hem de trafikteki öncelik kaybıyla karşı karşıya kalacak.