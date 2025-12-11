Bakan Uraloğlu'ndan TÜRKSAT 7A açıklaması: Türkiye Yüzyılı'nı uzayda taçlandıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A’nın hizmete alınmasının ardından TÜRKSAT 7A için de hazırlıkların başladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Ve sırada TÜRKSAT 7A var. Onun çalışmalarına da başlıyoruz. Yerli ve milli mühendislerimizle inşallah onu da gerçekleştireceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşülmesi kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda haberleşme yatırımları hakkında açıklamada bulundu.TÜRKSAT 6A'yı 21 Nisan tarihinde hizmete aldıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:'Böylece bir hayali daha gerçeğe dönüştürdük. Ve sırada TÜRKSAT 7A var. Onun çalışmalarına da başlıyoruz. Yerli ve milli mühendislerimizle inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı uzayda da taçlandıracağız, buna söz verdik, bu sözü de tutacağız! Uzay artık hayal değil; orada bayrağımızı dalgalandıran, iz bırakan, üreten ve söz sahibi olan bir ülkeyiz!'Haberleşmede gelinen noktaya ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, 'Mobil ve geniş bant abone sayımız 97 milyona ulaştı. Fiber altyapımız 638 bin kilometreye çıktı. Siber güvenlikte USOM koordinasyonuyla en üst kategori olan 'Rol Model Ülke' seviyesindeyiz.' açıklamasında bulundu.