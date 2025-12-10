“Mevlid-i Nebi 1500. Yıl” Programı Binlerce Gönlü Peygamber Sevgisinde Buluşturdu

Semerkand Vakfı öncülüğünde, Beşir Derneği, GENÇKON, TÜMSİAD, Biltek Okulları,Semerşah ve Semerkand TV iş birliğiyle gerçekleştirilen program; Kur'an tilaveti, siyer anlatısı, 5 farklı dilde Mevlid-i Şerif icrası, naatlar, salavat-ı şerifeler ve dualarla kalpleri tek bir makamda buluşturdu.Programın açılış konuşmasını Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu gerçekleştirdi. Konuşmasında, Peygamber Efendimizin insanlığa sunduğu güzel yolu anlatmalı ve hatırlatmanın önemine değinen Yakuboğlu şu ifadeleri kullandı: “Efendimizi anlatmak insanların hidayetine en güzel vesiledir. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın riyasetinde “Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem” temasıyla yıl boyunca yapılacak çalışmaların hikmeti bu noktada saklıdır. Çünkü herhangi manevi ve ahlaki krizin yegâne tedavisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin güzel ahlakındadır, mübarek sözlerindedir, latif fiilerindedir. Günümüz insanının buna büyük bir ihtiyacı vardır.”Konuşmasında, Semerkand Vakfı'nın “Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem” teması etrafında gerçekleştireceği yeni çalışmalara da değinen Yakuboğlu, Türkiye genelinde Mevlid-i Şerif ve sohbet programlarının sayılarının artırıldığını, Semerkand Yayınları tarafından hazırlanan 12 kitaplık “Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Külliyatı”nın ocak ayı ile yayınlanmaya başlanacağının haberini verdi.Programın anlatı bölümlerinde Necip Karakaya ve İsmail Hakkı, Efendimiz'in صلى الله عليه وسلم hayatını şiirsel bir dille anlattı. Siyer anlatısı; doğum gecesinden risaletin ilk hitabına, hicretten Medine'ye, oradan insanlığın yeniden dirilişine uzanan bir hat üzerinde ilerledi. İki önemli sanatçının bir araya geldiği bu kıymetli anlatıda tercih edilen kelimeler ve ses tonundaki içtenlik, anlatıya hem tarihî hem manevî bir derinlik kazandırdı. Anlatı bölümleri, sahnenin genel akışını omurga gibi taşıdı. Seyircinin büyük beğenisini kazanan anlatı boyunca ve gösterinin farklı bölümlerinde gerçekleştirilen eser icraları da programa zenginlik kattı.Programın merkezinde yer alan “Buhara'dan Bosna'ya Mevlid-i Şerif” icrası, Peygamber sevgisinin coğrafyalar üstü, diller üstü bir dil olduğunu gösterdi. Mevlidler; Özbekçe, Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Boşnakça olarak beş farklı dilde icra edildi. Her biri farklı bir medeniyetin sesi ama aynı muhabbetin yankısıydı. Okunan mevlidler, salondaki binlerce seyirciye “Her dilde O'nu anıyoruz, her anmada yeniden doğuyoruz.” duygusunu yaşattı.Fuaye alanında kurulan “63 Kitap” sergisi, ziyaretçilere Efendimiz'in صلى الله عليه وسلم hayatına dair geniş bir okuma listesini görme imkanı sundu. Katılımcılar, etkinlik öncesi bu alanda Peygamber Efendimizi en güzel şekilde anlatma gayretindeki eserlerle dolu bir atmosferde vakit geçirdi.Program, ilahiler, salavatlar ve yapılan duayla tamamlandı. M. Raci Alkış hocanın gönülden yaptığı dua “Yâ Râfi' -celle celâluhû-, Habibini Mirac ile müşerref kıldın, ona en güzel ikramlarda bulundun. İlahi ikramlarından bize de gönderdin. Emanetlerine sahip çıkmayı bize nasip eyle.Yâ Fettah -celle celâluhû-! Ey kapıları açan Allah'ım. Bize fetihlerin kapılarını aç. Filistin'i, Gazze'yi ve fetih bekleyen her kapıyı bize aç. Oradaki zulümleri sonlandır. Mazlumlaraimdad eyle. Resulüne ve ardından gelen ashabına fetihler nasip ettiğin gibi bize de nasip eyle.” niyazıyla hitama erdi.Binlerce kişi salondan ayrılırken, dudaklarda aynı cümle yankılandı: “O'nu anmak, kendimizi yeniden hatırlamaktır.