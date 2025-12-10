Mantar Toplarken Hayatını Kaybetti!

Gündoğmuş ilçesinde dağda ağabeyi ile mantar toplarken aniden fenalaşan 2 çocuk babası Mehmet Korkmaz yere yığılırken olay yerine gelen ekipler 46 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde acı olay...Sabah saatlerinde Umutlu Mahallesi'ne birkaç kilometre uzaklıktaki dağlık alana mantar toplamaya giden iki kardeşten Mehmet Korkmaz aniden fenalaşarak yere yığıldı.Ağabey Arif Korkmaz, kalp krizi geçirdiğini düşündüğü kardeşine ilk müdahaleyi yaparak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 46 yaşındaki Mehmet Korkmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.Gündoğmuş Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz'ın cenazesi, buradan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen 2 çocuk babası Mehmet Korkmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu ortaya çıkacak.