Mantar Toplarken Hayatını Kaybetti!

Gündoğmuş ilçesinde dağda ağabeyi ile mantar toplarken aniden fenalaşan 2 çocuk babası Mehmet Korkmaz yere yığılırken olay yerine gelen ekipler 46 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekleme: 10.12.2025 - 18:45 Güncelleme: 10.12.2025 - 18:54 / Editör: Muhammed Çınık
Sabah saatlerinde Umutlu Mahallesi'ne birkaç kilometre uzaklıktaki dağlık alana mantar toplamaya giden iki kardeşten Mehmet Korkmaz aniden fenalaşarak yere yığıldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ağabey Arif Korkmaz, kalp krizi geçirdiğini düşündüğü kardeşine ilk müdahaleyi yaparak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 46 yaşındaki Mehmet Korkmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gündoğmuş Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz'ın cenazesi, buradan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen 2 çocuk babası Mehmet Korkmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu ortaya çıkacak.