İzmir'de feci olay! Denizde erkek cesedi bulundu!

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin Mertcan Sarı'ya (27) ait olduğu belirlendi.

Ekleme: 10.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 10.12.2025 - 13:13 / Editör: Damla Demirkaya Şen
İzmir'de feci olay! Denizde erkek cesedi bulundu!Konak ilçesi Pasaport İskelesi yakınlarında denizde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılan cesedin, Mertcan Sarı'ya ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sarı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.