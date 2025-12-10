Kırıkkale’deki kimya fabrikasındaki yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Bahadır Kimya Fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 8 bin 640 metrekare kapalı üretim alanına sahip fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ankara’ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan fabrikaya ekiplerin müdahalesi devam ediyor.Öte, yandan fabrikada madeni yağ üretiminin yapıldığı ve yangının üretim alanında çıktığı öğrenildi. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.