Bu Şehirde İki Kişiye Bir Araba Düşüyor!

Kars'taki araç sayısı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıl sonu verileriyle yeniden gündeme taşındı. Merkez nüfusu yaklaşık 100 bin olan Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısının 54 bin 138'e yükselmesi dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Bu rakam, şehirde neredeyse her iki kişiden birinin araç sahibi olduğunu gösteriyor. Araç yoğunluğunun bu denli artması, hem günlük yaşamı hem de kent içi ulaşımı doğrudan etkileyen ciddi bir soruna dönüşmüş durumda.Kars gibi yüzölçümü dar olan şehirlerde araç sayısındaki böyle bir yükseliş, özellikle cadde ve sokaklarda yoğun trafik oluşmasına neden oluyor. Uzmanlar, kişi başına düşen araç oranının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.Kars'ın cadde ve sokaklarında günün her saatinde akıcı bir trafik görmek artık zor hale gelmiş durumda. Araç sayılarındaki artış, kent merkezinde büyükşehirlere benzer bir trafik yoğunluğu oluşturuyor. Sabah ve akşam saatlerinde araç kuyruklarının uzaması, sürücüler kadar esnafı ve yayaları da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, araç yoğunluğunun mevcut yolların kapasitesini zorladığını belirtiyor.Trafiğe ek olarak çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri de otopark yetersizliği. Şehirdeki mevcut otopark alanları, artan araç sayısını karşılamakta yetersiz kalıyor. Sürücüler, özellikle işlek caddelerde saatlerce park yeri aramak zorunda kalıyor. Plansız park uygulamaları ise gün içinde trafik akışını ciddi ölçüde aksatıyor.Bazı vatandaşların caddelerde duba ya da tahta parçalarıyla yer tutmaya çalışması, sokaklarda ayrı bir karmaşa yaratıyor. Bu durum hem şehir düzenini bozuyor hem de sürücüler arasında gerginliğe yol açıyor.