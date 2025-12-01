Böyle Baba Olur Mu? Çocuğunu Yere Fırlattı!

Seyhan ilçesinde bir çocuğu tutup önce kafasını arabaya vuran, daha sonra da yere fırlatan şahıs, polis tarafından yakalandı. Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan şahıs gözaltına alınırken, ifadesinde yanından uzaklaştığı için darbettiğini söylediği öğrenildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 29 Kasım gecesi bir kadın ve bir erkek, yanlarında 3 çocukla ara sokağa girdi.Şahsın çocuklardan birini feci şekilde darbetmesi, anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 8 yaşındaki M.K.'nin babası Abdurrahman B. olduğunu belirledi.Polis yaptığı operasyonla babayı gözaltına aldıBabanın ifadesinde, çocuğunu yanından uzaklaştığı için darbettiğini söylediği öne sürüldü.Şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek.