Gazze'de İnsanlık Ölüyor!

Soykırımcı İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ederken yardım girişlerini de engelleyerek 'stratejik açlık' politikasını sürdürüyor. Son 72 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 9'u enkaz altından çıkartılan 10 cansız beden ulaştırıldı. İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 241'e yükseldi. Bölgedeki gelişmeleri aktaran Al Jazeera muhabiri, çevre felaketi yaşandığını ve durumun her geçen gün kötüleştiğini bildirdi. İsrail'in moloz yığınına çevirdiği Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin ne içtikleri su, ne soludukları hava ne de yedikleri yiyecekler güvenli.Ancak zorlu koşullar altında hayatta kalmak için başka seçenekleri yok. Kirli suları içmek zorunda bırakılıyorlar. Çocuklar, çöp yığınlarını karıştırarak yakacak ve yiyecek bir şeyler arıyor. Atıkların toplanamaması, su kaynakları, tarım alanları ve kritik altyapı tesislerine erişimin olmaması çevresel risklere neden oluyor.BM'nin son raporuna göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları su, sanitasyon, tarım ve hava kalitesi gibi alanlara eşi benzeri görülmemiş zararlar verdi. Öte yandan yaklaşan kışa rağmen on binlerce Filistinli zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Filistinliler, kalacak güvenli bir yer bulmakta zorlanıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okulları gündüzleri derslik, geceleri ise barınak olarak hizmet veriyor. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 169'a, yaralı sayısı ise 170 bin 685'e yükseldi.ABD, ateşkes planı kapsamında Gazze'ye insani yardım sevkiyatını devralacak. Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki barış planını uygulamakla görevli ABD askeri önderliğindeki 'koordinasyon merkezi', İsrail'in yardımları denetleme rolünü üstlenecek. İsrail, ateşkeste her gün temel ihtiyaç malzemesi taşıyan 600 kamyonun geçişine izin vermeyi kabul etmişti, ancak ateşkesin 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana ortalama sadece 100 kamyon geçiş sağlayabildi.Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ile gaspçı İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarının 'işgalin faşist yüzünü' gösterdiğini kaydetti. Hamas yetkilisi, 'Filistinli çiftçileri topraklarından koparmayı, geçim kaynaklarını yok etmeyi ve Batı Şeria'da ilhak ile zorla göç ettirme planlarının bir parçası olarak tam kontrol sağlamayı amaçladığını' vurguladı.Deniz Feneri Derneği, Gazze'de yaşanan su sıkıntısının ardından en büyük su konvoyunu bölgeye gönderdi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan insani yardım konvoyu, zorluklara, abluka ve engellere rağmen yolculuğuna devam ediyor. Su tankerleri, sınır geçişlerinin açılmasıyla temiz içme suyuna erişemeyen Gazzeliler için bölgeye gidiyor. Böylece yüz binlerce ailenin susuzluğunun giderilmesi hedefleniyor.Almanya'da bir grup aktivist, İsrail'e yapılan silah ihracatını protesto etmek ve Gazze'deki sivillerin yaşadığı acılara dikkati çekmek için kendilerini raylara zincirledi. Hamburg'da yapılan eylemde yaklaşık 40 aktivist, Hamburg Limanı'ndaki Eurogate ve Burchardka konteyner terminalleri arasındaki demir yolunu bloke etti. Aktivist grubun sözcüsü Jule Fink burada yaptığı açıklamada, 'İsrail hükümetinin Filistin'de savaş suçları işlediği uzun zamandır açık. Bu, bir soykırım ve Alman hükümeti buna aktif olarak katılıyor. Almanya, limanları üzerinden İsrail'e silah ihraç etmeye devam ediyor. Hamburg halkı, neden buradaki limanın silah sevkiyatları için bir merkez olmasına izin veriyor?' dedi. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.