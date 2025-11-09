Çocuklardan Sallanan Dişe Garip Yöntem!
Sultanbeyli ilçesinde kaydedildiği öne sürülen görüntülerde küçük bir çocuğun sallanan dişi, topa bağlanarak düşürüldü.
Küçük çocukların sallanan dişi çekme yöntemi şaşırttı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, küçük bir çocuğun sallanan dişi ip bağlandı.
TOPA ŞUT ÇEKEREK DÜŞÜRDÜLER
İpin bir diğer ucunu topa bağlayan çocuklar, ardından topa şut çekip dişi düşürdüler.
O ANLAR KAMERADA
Çocukların bu tehlikeli hamlesi, cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, dişi düşürdükten sonraki mutlulukları da kameraya yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, ilgi odağı oldu.
