Çocuklardan Sallanan Dişe Garip Yöntem!

Küçük çocukların sallanan dişi çekme yöntemi şaşırttı.İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, küçük bir çocuğun sallanan dişi ip bağlandı.İpin bir diğer ucunu topa bağlayan çocuklar, ardından topa şut çekip dişi düşürdüler.Çocukların bu tehlikeli hamlesi, cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, dişi düşürdükten sonraki mutlulukları da kameraya yansıdı.Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, ilgi odağı oldu.