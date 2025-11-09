Çocuklardan Sallanan Dişe Garip Yöntem!

  • USD: 42,05 - 42,12
Sultanbeyli ilçesinde kaydedildiği öne sürülen görüntülerde küçük bir çocuğun sallanan dişi, topa bağlanarak düşürüldü.

Ekleme: 9.11.2025 - 15:31 Güncelleme: 9.11.2025 - 15:36 / Editör: Erhan Şimşek
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, küçük bir çocuğun sallanan dişi ip bağlandı.

TOPA ŞUT ÇEKEREK DÜŞÜRDÜLER

İpin bir diğer ucunu topa bağlayan çocuklar, ardından topa şut çekip dişi düşürdüler.

O ANLAR KAMERADA

Çocukların bu tehlikeli hamlesi, cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, dişi düşürdükten sonraki mutlulukları da kameraya yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, ilgi odağı oldu.