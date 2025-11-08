Kocaeli'deki fabrikada patlama! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yeri alevlere teslim oldu.Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangının kontrol altına aldığı belirlenirken, alınan ilk bilgiye göre olay yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı tespit edildi.Haftasonu olması nedeniyle fabrikanın boş olduğu düşünülürken, soğutma çalışmalarının ardından acı haber geldi.Feci yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar sırasında cansız bedenlere ulaşılırken henüz tam olarak içeride kaç kişi olduğu henüz belirlenemedi.Çalışan işçilerin kimlik tespiti henüz yapılamazken, çalışan işçilerin kaça olduğu düşünülüyor.Oluşan duman bulutu tüm Kocaeli'yi kapladı.'Dilovası İlçemizde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün 09.05'de yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahele edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır.'Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangın bölgesine gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu. Vali Aktaş sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bugün saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen yangın sonucu maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 4 tane yaralımız var. Hastalarımızın birinin tedavisi Şehir Hastanesi'nde yapılacak. Diğer hastalarımızın da durumu ona göre nispeten iyi. Onların da tedavisi Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Olayın ilk anından itibaren tabii ki arkadaşlarımız öncelikle yangını söndürme, arama-kurtarma, cesetlere ulaşma faaliyetlerini icra ettiler. Yangın çok kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmaları da yapıldı. Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde emniyet, AFAD ve itfaiyemiz gerekli araştırmaları, incelemeleri yapıyorlar. Ben tekrar hepimize geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Ölenlerin kimliği netleşince açıklanacak. Şu an için yanık olayı olduğu için bilgimiz yok, kimliklerle ilgili. Hepsinin tespiti yapıldıktan sonra bilgi verilecek. İçeride yangından çıkan, sağ olarak kurtulan vatandaşlarımız var tabii ki. Kaç kişinin çalıştığıyla ilgili araştırma devam ediyor. İş yerinin ruhsatı var. Yangının çıkış sebebi ve işletmenin durumuyla ilgili idari işlemlerle ilgili araştırma sürüyor. Kimsenin farklı bir şüphesi olmasın. Çalışma Bakanımızla görüştük biraz önce, gerekli talimatları verdi o da' dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç faciayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılmıştır. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı..Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, 'Kocaeli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz.' dedi.Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ceset torbalarıyla fabrikadan çıkarıldı. Cenazeler otopsi için morga götürüldü.Ekiplerin, fabrikada başka birinin olup olmadığını kontrol çalışmaları sürüyor.Yangının ardından ortaya çıkan hasar görüntülendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde tesisin adeta küle döndüğü görüldü.Yangının ardından tesiste yapılan incelemelerde içerideki tüm malzemelerin yandığı, metal iskeletlerin dahi zarar gördüğü belirlendi. Fabrikanın iç kısmında oluşan büyük tahribat, facianın boyutunu gözler önüne serdi.Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, yangınla ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Yapılan çalışma sonucu, aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.