Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik hafta sonunda da devam ediyor. 3 haftadır rekor düşüşlere imza atan altın fiyatlarında toparlanma başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Kasım Cumartesi 2025 altın fiyatları...

Ekleme: 8.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 8.11.2025 - 09:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatlarında yükseliş ve düşüşler vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. 52 haftalık yükselişini durduran altın son 3 haftadır düşüşlere doymadı. Altın fiyatları haftanın sonuna doğru kendini toparlamaya başladı. Altın fiyatları hafta sonunda da yükseliş gösterdi. Dün günü 5 bin 420,64 TL seviyesinden açan gram altın 5 bin 434,09 TL'ye yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Kasım altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.433,33
Satış: 5.434,09

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.161,00
Satış: 9.247,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.322,00
Satış: 18.484,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.532,00
Satış: 36.837,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.003,86
Satış: 4.004,42