O Ürün İçin Tartışılan Karar!

Apple, Avrupa Birliği'nin (AB) donanım erişimine yönelik getirdiği düzenlemelere tepki olarak, Apple Watch ile iPhone arasındaki Wi-Fi ağ senkronizasyonu özelliğini kaldırma kararı aldı. Bu değişiklik, yeni iOS 26 güncellemesiyle birlikte Avrupa Birliği genelindeki kullanıcılara yansıyor.Şirketin bu adımı, AB'nin 2025 yılı sonuna kadar iPhone'un Wi-Fi donanımını üçüncü taraf geliştiricilerin erişimine açma zorunluluğuna bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Apple, uzun süredir bu düzenlemeye karşı çıkıyor ve üçüncü taraflara donanım erişiminin kullanıcı gizliliğini tehlikeye atacağını savunuyor.Avrupa'daki geliştiriciler için yayımlanan iOS 26.2 beta sürümü, Apple Watch'un artık iPhone'dan Wi-Fi ağ bilgilerini otomatik olarak alamayacağını doğruladı. Bu değişiklik, kullanıcıları doğrudan etkiliyor. Artık Apple Watch sahipleri, eşleştirilmiş iPhone'ları menzil dışında kaldığında Wi-Fi bağlantılarını manuel olarak yapmak zorunda kalacak.Apple, Fransız yayın organı Numerama'ya yaptığı açıklamada, “Avrupa'da iPhone'lar ve Apple Watch'lar arasında Wi-Fi senkronizasyonunu devre dışı bırakmayı” tercih ettiklerini belirtti. Şirket, AB'nin bazı taleplerine daha önce uyum sağlamıştı.Örneğin, iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte Avrupa'da alternatif uygulama mağazalarına izin verilmişti. Ancak Apple, Wi-Fi senkronizasyonu konusunda farklı bir yol izleyerek, özelliği tamamen kaldırma kararı aldı. Bu kararın, AB regülasyonlarının doğrudan kullanıcı deneyimini vuran bir sonucu olduğu görülüyor.