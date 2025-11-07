CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Tutuklandı!

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İBB Hanem' uygulamasından 11 milyon vatandaşın sandık bilgilerini İBB uhdesinde bulunan kişisel verilerle eşleştirdiği ve CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği sandık verilerini suç örgütü üyelerine aktardığı iddia edilen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan dün gözaltına alınmıştı. İBB yolsuzluk soruşturmasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'İBB Hanem' uygulaması üzerinden 11 milyon vatandaşın sandık bilgilerinin aktarıldığı tespit edilmişti.Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcılığa ifade veren Orhan Gazi Erdoğan, 'Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek' ve 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak' suçların tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.Orhan Gazi Erdoğan hakkında hazırlanan sevk yazısında, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren bir şüphelinin, kendisine verilen talimat üzerine 2024 yerel seçimlerinde kullanmak üzere CHP Genel Merkezinde veri sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'dan aldığını beyan ettiği yer aldı.Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'ni talebi doğrultusunda 21 Ekim 2023'te güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin parti genel merkezine gönderildiğinin bildirildiği ve söz konusu program içerisindeki verilerin bu kapsamda temin edilen veriler olduğunun sevk yazısında anlatıldı.Şüpheli şüpheli Orhan Gazi Erdoğan'ın alınan ifadesinde, Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner'e veri paylaşımı yaptığını ikrar ettiği, anılan verilere ilişkin tüm verileri göndermediğini düşündüğüne ilişkin beyanının ise suçtan kaçmaya yönelik olduğu kaydedildi. Şüphelini verileri link olarak veya rar dosyası olarak göndermiş olduğu hususunu da ikrar olduğu belirtilen sevk yazısında üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu aktarıldı.