Alanya’da evinde ölü bulundu!

Antalya'nın Alanya İlçesi Oba Mahallesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan İsa Kaya'dan (49) haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde Kaya'yı hareketsiz olarak buldu. Yapılan incelemede Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.