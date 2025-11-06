Sakarya'da Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı!

Serdivan ilçesinde narkotik polislerinin çalışması ile uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen otomobil, kilometrelerce kovalamacanın ardından Adapazarı ilçesinde durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, ekiplerin havaya ateş açması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı çalışma neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen otomobili, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde durdurmak istedi.Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan araç, kaçmaya başladı.Ekipler ve otomobil arasında kilometrelerce yaşanan kovalamanın ardından 3 şüphelinin bulunduğu otomobil, Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde durduruldu.Yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin havaya ateş açması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.Otomobil ise incelenmek üzere otoparka çekildi.