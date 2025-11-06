O Telefonun Tasarımı Sızdı!

Apple'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve 2026 yılında tanıtmayı planladığı ilk katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni teknik bilgiler ortaya çıktı. Morgan Stanley tarafından hazırlanan rapora göre, “iPhone Fold” olarak adlandırılan cihaz, Apple için bir ilki gerçekleştirerek ekran altına yerleştirilmiş 24 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası ile gelecek. Cihazın 2026 yılının ikinci yarısında resmen tanıtılması bekleniyor.Sızdırılan yeni detaylar, Apple'ın kamera ve sensör yapısında sadeleştirmeye gideceğini gösteriyor. Rapora göre katlanabilir modelde Face ID sensörü yer almayacak; yüz tanıma görevi tamamen ekran altına gizlenen 24 MP'lik ön kamerayla sağlanacak.Arka kamera düzeninde ise 48 MP çözünürlüğe sahip bir ultra geniş açılı ana kamera ve buna ek olarak bir yardımcı sensör bulunacak. Apple, cihazın daha ince ve enerji verimli olmasını sağlamak amacıyla telefoto ve ToF (Uçuş Süresi) sensörlerinden tamamen vazgeçiyor.Donanım tarafında ise katlanabilir iPhone'un henüz piyasaya sürülmemiş olan Apple A20 işlemcisiyle birlikte çalışacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın, Apple'ın kendi geliştirdiği C2 modem çipini kullanacağı belirtiliyor.Bellek ve depolama seçenekleri tarafında 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunulması bekleniyor. Cihazın toplam kalınlığını 10 mm'nin altında tutacak şekilde optimize edilmiş 5.500 mAh kapasiteli bir batarya kullanacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.Cihazın tasarım mekanizmasının kitap formunda olması bekleniyor. Katlanabilir iPhone, açıldığında 7.8 inç büyüklüğünde bir iç ekrana ve katlandığında kullanılan 5.5 inç boyutunda bir dış ekrana sahip olacak.Apple, menteşe yapısında alüminyum-titanyum hibrit bir yapı kullanarak ekran kırışıklığını en aza indirmeyi ve dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor. Bu yenilikçi yapı aynı zamanda üretim maliyetlerini de kontrol altında tutacak. Katlanabilir iPhone'un tahmini satış fiyatının ise yaklaşık 2.000 dolar olması bekleniyor.