Kayseri'de Polisle Ceza Pazarlığı!

Kocasinan ilçesinde muayene ve sigortası olmayan otomobille yakalanan alkollü sürücü, kendisine işlem yapmak isteyen polise zor anlar yaşattı. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.