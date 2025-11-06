Kayseri'de Polisle Ceza Pazarlığı!
Kocasinan ilçesinde muayene ve sigortası olmayan otomobille yakalanan alkollü sürücü, kendisine işlem yapmak isteyen polise zor anlar yaşattı. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Alkollü sürücünün polisle ceza pazarlığı...
Yaşanan olayda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği A.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: 'EHLİYETİMİ ALMA, KEMERDEN CEZA YAZ'
Ekipler tarafından alkol şüphesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere haber verdi.
A.Ç., trafik ekiplerine alkolmetreyi üflemeden önce 'Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz' teklifinde bulunurken trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde, A.Ç. 1.84 promil alkollü çıktı.
EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU
Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.
İFADE VERMEK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Alkollü sürücü hakkında, ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
A.Ç. ifade vermek üzere karakola götürüldü.
