Kamyon alev aldı! Facianın önüne böyle geçildi

Korkutan olay, saat 03.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Sapağı mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun tekerleğinden yükselen alevler kısa sürede kamyonu sardı. Durumu fark eden kamyon şoförü, aracı kontrollü şekilde emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye haber verdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, kamyonda bulunan malzemeler ise zarar gördü. Kamyon, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.