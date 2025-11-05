Hatice Özalp'e İstenen Ceza Belli Oldu!

İzmir'de yüksek kar vaadiyle iş ve spor dünyasından 10 kişiyi 300 milyon TL dolandıran özel bir bankanın şube müdürü Hatice Özalp'in (48) 113 yıla kadar hapsi istendi.İzmir'de geçen yıl, o dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şubesi Başkanlığı da yapan bir bankanın şube müdürü Hatice Özalp, iddiaya göre, fon ve altın yatımıyla yüksek kar vadederek, kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı.Topladığı paraları döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e gönderdiği ileri sürülen Özalp, mağdurlara zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi.Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine geçen yıl 27 Haziran'da, hakkında gözaltı kararı verilen Özalp, evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulundu. Pişman olan Özalp, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra tutuklandı.Soruşturma kapsamında Serkan Çelik'te tutuklanırken, ikilinin mal varlıklarına da el kondu. Çelik, 1.5 ay sonra tahliye olurken, soruşturmayı tamamlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hatice Özalp'in (48) 5 kişiye karşı nitelikli dolandırıcılık, 5 kişiye nitelikli zimmet suçu ile özel belgede sahtecilik suçlarından 113 yıla, Serkan Çelik'in (48) de 4 kişiye karşı nitelikli dolandırıcılık, 3 kişiye karşı nitelikli zimmet olmak üzere toplam 76 yıla kadar hapsi istendi.