FETÖ'cü müdürün kızına koltuk! CHP'de üst düzey görev

Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ecevit Emir'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti ile CHP'ye katılmasının ardından dikkat çeken bir isim daha CHP'ye katıldı. Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ekleme: 5.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 5.11.2025 - 09:21 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: Sabah
Ali Fuat Yılmazer

FETÖ iddianamelerinde adı sıklıkla geçen ve ceza alan, Hrant Dink cinayeti sanıklarından Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Zeynep Rabia Yılmazer Aka / Özgür Çelik

Yılmazer'in ayrıca Şile CHP İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ve Şile Belediyesi'nde de Başkan Danışmanı olduğu görüldü.

Öte yandan Zeynep Rabia Yılmazer Aka'nın Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık iddiasıyla açılan davada sanık olarak yargılandığı iddia edildi.