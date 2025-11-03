İşte Apple'ın Yeni Ürünleri!

Teknoloji devi Apple'ın yakın gelecekte piyasaya sürmeye hazırlandığı cihazlar hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yeni ürünleri ve 2026 yol haritası hakkında detaylı bir liste paylaştı. Görünüşe göre şirket, 2025 yılını yeni Apple TV ve HomePod mini ile kapatmaya hazırlanıyor.Asıl heyecan verici gelişmeler ise 2026 yılı için planlanıyor. Gurman'ın iddialarına göre, 2026'da iPhone 17e, A18 işlemcili 12. nesil iPad, M4 işlemcili iPad Air ve M5 işlemcili MacBook Air modelleri tanıtılacak. Ayrıca, yıl içinde M5 Pro ve M5 Max işlemcili yeni MacBook Pro modellerini de göreceğiz.2026'nın öne çıkan yenilikleri bunlarla sınırlı değil. Apple'ın akıllı evlerin merkezine konumlanacak ekranlı bir cihaz üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bununla birlikte, eylül ayında iPhone 18 ailesi, ilk katlanabilir iPhone modeli ve yeni Apple Watch serisi kullanıcılarla buluşacak.M5 işlemcili Mac mini, yeni Mac Studio ve OLED ekranlı bir iPad mini'nin de 2026'da tanıtılması olası görünüyor. Apple'ın 2026'da yeni monitör modelleri piyasaya sürmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, dokunmatik OLED ekranlı bir MacBook Pro ve bir akıllı gözlük üzerinde de aktif çalışmaların sürdüğü aktarılıyor.