FETÖ'nün güncel yapılanmasına neşter! 92 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son bir hafta içerisinde 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiğini, ankesörlü telefonlar aracılığıyla haberleşmeyi sürdürdüğünü ve örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finansal destek sağladığını belirtti. Yerlikaya, şüphelilerin ayrıca sosyal medyada örgüt propagandası yaptığının ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunduklarının tespit edildiğini de ekledi.Operasyonlar sonucunda toplam 92 şüphelinin Jandarma tarafından yakalandığını bildiren Yerlikaya, bu kişilerden 59'unun tutuklandığını, 8'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonların Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildiği belirtildi.Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, 'Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.' ifadelerini kullandı.