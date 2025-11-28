Yeni Trafik Cezaları Belli Oldu!

2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi. Böylece 1 Ocak 2026'dan itibaren vergi ve harçlardan trafik cezalarına, emlak vergisinden IMEI kayıt ücretine, yurt dışı çıkış harcından çalışanların yemek kartına kadar pek çok kalemde artış yaşanacak.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmişte vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğunu belirtti. Şimşek, 'Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda bazı kalemlerde 2026'da uygulamaya girecek olan artışlar özetle şöyle:Günlük en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanan yemek kartı ücreti, KDV hariç 301,17 liraya çıkacak.: İşverenlerce çalışanlara verilen ve gelir vergisi istisnası tutulan ulaşım bedeli ise günlük 126 TL'den 158 TL'ye çıkarılacak.: A1 ve A2 ehliyet harcı 1883 TL'den 2 bin 363 TL'ye yükselirken, B tipi ehliyet harcı 5 bin 678 TL'den 7 bin 126 TL'yi bulacak.: 2 bin 359 TL olan 6 aylık pasaport harcı ise 2 bin 960 TL olarak uygulanacak. 1 yıllık pasaport harcı 4 bin 328 TL, 3 yıllık 10 bin 39 TL ve üç yılın üzerindeki pasaportlarda da 14 bin 147 TL harç parası alınacak.: Yurtdışı çıkış harcı ise 1.000 TL'den 2026 yılında 1.255 TL'ye çıkarılacak.: Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için uygulanan 47 bin TL'lik istisna tutarı 58 bin 980 liraya çıkacak.: Temettü gelirleri, işyeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, vergi kesintisine tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı 330 bin liradan 414 bin 117 liraya yükselecek.Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 120 bin liradan 150 bin 588 liraya çıkacak.IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 liradan 57 bin 241 lira seviyesine ulaşacak.