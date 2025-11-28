Türkiye'nin En Pahalı Televizyonu!

Teknoloji dünyasında sınırlar yeniden çiziliyor. Güney Koreli teknoloji devi, merakla beklenen Samsung Micro RGB televizyon modelini Türkiye pazarında satışa sundu. Bu yeni model, hem boyutuyla hem de fiyat etiketiyle görenleri şaşkına çeviriyor.Markanın “115 Micro RGB R95H 4K Samsung Vision AI Smart TV” adını verdiği bu cihaz, tam 115 inçlik devasa bir ekrana sahip. Ev eğlencesini sinema salonu boyutlarına taşıyan model, Türkiye'nin en pahalı televizyonlarından biri oldu. Samsung, bu teknoloji harikası ürünü 1 milyon 381 bin TL fiyatla listeliyor.Cihazın en dikkat çeken yönü, kullandığı aydınlatma teknolojisi oluyor. Televizyon, dünyanın ilk mikro boyutlu RGB arkadan aydınlatma sistemini kullanıyor. Bu sayede renkler olağanüstü bir doğrulukla ve gerçekçilikle ekrana yansıyor. Ayrıca Micro RGB AI Engine isimli yapay zeka motoru, her bir rengi hassas bir şekilde kontrol ediyor.Model sadece film tutkunlarına değil, oyunculara da hitap ediyor. Televizyon, 4K çözünürlükte 144 Hz yenileme hızı sunuyor. AMD FreeSync Premium Pro desteği sayesinde oyunlarda yırtılma veya takılma yaşanmıyor. Yansımaları önleyen özel ekran katmanı ise aydınlık ortamlarda bile net bir görüş sağlıyor.