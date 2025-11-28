O Uygulamada Yeni Dönem!

Google Haritalar, iki hafta önceki Özellik Güncellemesi (Feature Drop) duyurusunun ardından, Pixel 10 serisi cihazlara özel Güç Tasarrufu modunu kullanıma sunuyor. Bu yeni özellik, uzun yolculuklarda navigasyon sırasında pil ömrünü önemli ölçüde uzatmayı hedefliyor.Sürüş navigasyonu kullanılırken, telefonun güç düğmesine bir kez dokunmak, sizi harita katmanını içeren, basitleştirilmiş, siyah beyaz bir düzene götürüyor. Bu modun temel özellikleri şunlar:Temel Bilgiler: Ekranın üst kısmında sistem durum çubuğu ve sonraki dönüş bilgileri gösterilmeye devam ediyor.Minimal Arayüz: Sağdaki tüm kayan eylem düğmeleri (FAB'ler) ve mevcut hız bilgisi kaldırılmış. Alt kısımda sadece rota bilgisi kalıyor ve soldaki/sağdaki düğmeler kayboluyor.Gemini/Asistan Yok: Google Asistan veya Gemini düğmesi bu sade görünümden çıkarılmış.Ekranın üstünden aşağı kaydırmak tüm bildirim panelini gösteriyor. Ekrana veya güç düğmesine tekrar dokunmak ise sizi tam, zengin deneyime geri getiriyor. Güç Tasarrufu modu, varış noktanıza ulaştığınızda otomatik olarak kapanıyor.Bu özellik, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold modellerinde kullanıma sunuldu. Google, bu modda dört saate kadar daha fazla pil ömrü sağlandığını bildiriyor:“Maksimum pil ömrü tasarrufu, 2025 yılının sonlarında Kaliforniya'da tamamen şarj edilmiş Pixel 10 cihazlar kullanılarak, ekran parlaklığı %90'a ayarlı ve Uyarlanabilir Parlaklık devre dışıyken yapılan testlere dayanmaktadır.”Gerçek tasarruf miktarı, ekran ayarları, trafik koşulları ve diğer faktörlere bağlı olarak değişecektir.Bu mod, yürüyüş veya bisiklet sürme gibi diğer navigasyon türleriyle kullanılamaz; yalnızca sürüş navigasyonunda çalışır.Yalnızca dikey (portrait) yönde çalışmaktadır.Güç Tasarrufu modu, sunucu tarafında yapılan bir güncellemeyle varsayılan olarak etkinleştirilmiştir, ancak ayarlar menüsünden kapatılabilir:Google Haritalar uygulamasını açın.Profil resminiz > Ayarlar > Navigasyon'a dokunun.“Sürüş seçenekleri” (alta yakın) altında, Güç tasarrufu modu ayarını açın veya kapatın.