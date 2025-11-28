CHP'de Parti İçi Çekişme!

CHP'de bugün başlayacak 39. Olağan Kurultayı öncesinde, dün il başkanları toplantısı yapıldı. Özel başkanlığında parti genel merkezinde 81 il başkanının katıldığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü.Parti tüzüğüne göre olağan kurultayları iki yılda bir yapması gereken CHP, son iki yılda üç kurultay yaptı. CHP'nin bir önceki olağan kurultayı yani 38'inci Olağan Kurultay 4-5 Kasım 2023'te düzenlenmişti.Bugün başlayacak kurultayla birlikte CHP son iki yılda dördüncü kurultayını yapmış olacak. Yoğun kurultaylar, Özel'in genel başkan seçildiği ve 'delege satın alımına' yönelik şaibeli kurultay sonrası başlayan yargı süreçleri ardından gerçekleşti.CHP 39. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda 28–30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Açılışın bugün saat 10.00'da olması planlanıyor.Özel'in tek aday olarak girmesi beklenen kurultayda gözler bir yandan da muhalefette olacak. Dikkatle takip edilmesi gereken bir diğer detay ise PM seçimleri olacak.Çarşaf liste usulüyle yapılacak olan seçimlerde muhalif kanadın, kendi adaylarıyla Özel'in anahtar listesini delmek ve parti içerisindeki söz sahibi konumunu korumak için mücadele etmesi bekleniyor.İç muhalefetin anahtar liste çıkarıp çıkarmayacağı belirsizliğini korurken, bireysel olarak da adaylıkların gerçekleşebileceği aktarıldı.