Müşterilerini Kovan İşletme Mühürlendi!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da velilerden oluşan bir grup, Öğretmenler Günü vesilesiyle 24 Kasım'da bölgedeki bir kafede bir araya geldi.Bir süre sonra işletme sahibi ile grubun arasında tartışma çıktı.İşletme sahibi gruptan, bir şeyler sipariş etmeden uzun süre oturdukları gerekçesiyle kafeden ayrılmalarını istedi.İçlerinde engelli bir bireyin de bulunduğu belirtilen grup, işletme sahibine tepki gösterince tartışma alevlendi.Bu sırada grup içerisinden bir kadın tartışma anlarını cep telefonu kamerası ile kayda aldı.Kavgada işletme sahibinin 'Git beni nereye şikayet edersen et.' gibi cümleler söylediği duyulurken, o anların görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.Sosyal medyada paylaşılan videoda, kafe sahibi bir kişiye dönerek 'Çık çık uzatma, çıksana. Hadi geçin. Ben mekan sahibiyim, seni kovuyorum. Bir daha da gelme, istemiyorum seni olur mu?' şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.İşletme sahibinin, 'Emniyet müdürlüğü, vali, karakol, kaymakam her yere paylaşabilirsin. Cimer'e şikayet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle.' sözleri sosyal medyada hızla yayıldı.Grup üyelerinden biri, 'Bunlar saygılı işler değil ki' diyerek itiraz ederken, dışarı çıkarılanlar arasında çocukların da olduğu görüldü.Olay anı görüntülerinin hızla yayılarak büyük tepki toplamasının ardından, yetkililer duruma el attı.Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde, kafe mühürlenerek kullanıma kapatıldı.