IMEI Kayıt Ücreti Açıklandı!
Beklenen artış gerçekleşti ve 2026 IMEI kayıt ücreti 57 bin TL oldu. Yurt dışı cihaz almak artık çok zorlaştı.
Yurt dışından uygun fiyatlı akıllı telefon getirmeyi planlayan vatandaşlar için beklenen kötü haber sonunda geldi. Ortaya çıkan son verilere ve hesaplamalara göre 2026 IMEI kayıt ücreti rekor bir seviyeye ulaştı.
2026 IMEI kayıt ücreti hakkında detaylar
Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kapsamında yapılan güncel hesaplamalar harç bedellerini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bu doğrultuda, gelecek yıl uygulanacak olan yeni kayıt ücreti 57 bin TL seviyesine yükseldi.
Ayrıca bu ciddi artışın teknoloji severleri oldukça üzeceği tahmin ediliyor. Çünkü yurt içi ve yurt dışı cihazlar arasındaki fiyat makası giderek kapanıyor.
Yurt dışı cihaz avantajı bitiyor mu?
Eskiden yurt dışından iPhone veya Android telefon almak kullanıcılara büyük bir fiyat avantajı sağlıyordu. Ancak açıklanan bu yeni yüksek harç bedelleri mevcut durumu kökünden değiştiriyor.
Bununla birlikte, garanti kapsamı ve taksit seçenekleri düşünüldüğünde ibre tekrar yurt içi cihazlara dönebilir. Kullanıcılar artık yurt dışı cihaz almadan önce iki kez düşünmek zorunda kalacak.
Geçmişten bugüne fiyat değişimi
Sadece birkaç yıl öncesine kadar yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt ücretleri çok cüzi miktarlardaydı. Bugün gelinen nokta ise enflasyonun harçlar üzerindeki sert etkisini net bir şekilde gösteriyor.
2026 IMEI kayıt ücreti hakkında detaylar
Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kapsamında yapılan güncel hesaplamalar harç bedellerini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bu doğrultuda, gelecek yıl uygulanacak olan yeni kayıt ücreti 57 bin TL seviyesine yükseldi.
Ayrıca bu ciddi artışın teknoloji severleri oldukça üzeceği tahmin ediliyor. Çünkü yurt içi ve yurt dışı cihazlar arasındaki fiyat makası giderek kapanıyor.
Yurt dışı cihaz avantajı bitiyor mu?
Eskiden yurt dışından iPhone veya Android telefon almak kullanıcılara büyük bir fiyat avantajı sağlıyordu. Ancak açıklanan bu yeni yüksek harç bedelleri mevcut durumu kökünden değiştiriyor.
Bununla birlikte, garanti kapsamı ve taksit seçenekleri düşünüldüğünde ibre tekrar yurt içi cihazlara dönebilir. Kullanıcılar artık yurt dışı cihaz almadan önce iki kez düşünmek zorunda kalacak.
Geçmişten bugüne fiyat değişimi
Sadece birkaç yıl öncesine kadar yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt ücretleri çok cüzi miktarlardaydı. Bugün gelinen nokta ise enflasyonun harçlar üzerindeki sert etkisini net bir şekilde gösteriyor.