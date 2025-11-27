IMEI Kayıt Ücreti Açıklandı!

Yurt dışından uygun fiyatlı akıllı telefon getirmeyi planlayan vatandaşlar için beklenen kötü haber sonunda geldi. Ortaya çıkan son verilere ve hesaplamalara göre 2026 IMEI kayıt ücreti rekor bir seviyeye ulaştı.Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kapsamında yapılan güncel hesaplamalar harç bedellerini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bu doğrultuda, gelecek yıl uygulanacak olan yeni kayıt ücreti 57 bin TL seviyesine yükseldi.Ayrıca bu ciddi artışın teknoloji severleri oldukça üzeceği tahmin ediliyor. Çünkü yurt içi ve yurt dışı cihazlar arasındaki fiyat makası giderek kapanıyor.Eskiden yurt dışından iPhone veya Android telefon almak kullanıcılara büyük bir fiyat avantajı sağlıyordu. Ancak açıklanan bu yeni yüksek harç bedelleri mevcut durumu kökünden değiştiriyor.Bununla birlikte, garanti kapsamı ve taksit seçenekleri düşünüldüğünde ibre tekrar yurt içi cihazlara dönebilir. Kullanıcılar artık yurt dışı cihaz almadan önce iki kez düşünmek zorunda kalacak.Sadece birkaç yıl öncesine kadar yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt ücretleri çok cüzi miktarlardaydı. Bugün gelinen nokta ise enflasyonun harçlar üzerindeki sert etkisini net bir şekilde gösteriyor.