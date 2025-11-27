Çin Akıllı Saatini Tanıttı!

Honor, Çin'de yeni Honor 500 akıllı telefon serisiyle birlikte tanıttığı Honor Watch X5 akıllı saat modelini piyasaya sürdü. Ortalama bir fiyat etiketine sahip olan bu yeni giyilebilir teknoloji cihazı, kullanıcıları memnun edecek zengin özelliklerle geliyor. Cihaz, hem Android hem de iOS işletim sistemleriyle tam uyumlu bir şekilde çalışıyor.Akıllı saat, 1.97 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran taşıyor. Bu ekran, 60Hz tazeleme hızı sunuyor ve her zaman açık ekran (Always-On Display) özelliğini destekliyor. Honor Watch X5'in dayanıklılık özellikleri de segmentine göre oldukça iyi. Cihazın kasası IP68 sertifikasına sahip ve su altında 5ATM seviyesine kadar kullanılabiliyor. Saatin kayış hariç ağırlığı ise yalnızca 29 gram olarak açıklandı.Bağlantı tarafında ise cihaz, Bluetooth 5.3 ve NFC teknolojilerini kullanıyor. Honor Watch X5'in öne çıkan özelliklerinden biri, dahili GPS yongasını barındırması oluyor. Bu sayede kullanıcılar, telefonlarına ihtiyaç duymadan dış mekân aktivitelerinde güzergâh hesaplamalarını yapabiliyor.Akıllı saat, aynı zamanda dahili mikrofon ve hoparlör ile donatıldı. Bu donanımlar sayesinde kullanıcılar, saati üzerinden sesli görüşme yapma imkânına sahip oluyor. Cihaz, gelişmiş sağlık sensörleri sayesinde pek çok veriyi anlık olarak takip etme işlevini de yerine getiriyor.Honor Watch X5'in pil ömrü konusunda iddialı rakamlar sunuluyor. Akıllı saat, tek bir şarjla 14 güne kadar kullanım süresine ulaşabiliyor. Ancak sesli görüşme ve her zaman açık ekran gibi güç tüketimi yüksek olan özellikler aktif edildiğinde, kullanım süresi 5 günün altına iniyor. Yeni Honor Watch X5 akıllı saat modeli, Çin pazarında 70 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu.