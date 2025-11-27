Benzin ve motorine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden sürücüler için bu kez indirim haberi geldi. Benzin ve motorinde beklenen fiyat düşüşü, yarından itibaren tabelalara yansıyacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte yanıtı...

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, yarından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim uygulanacak.Benzinin litresine 73 kuruş, motorinin litresine ise 2 lira 11 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.LPG'de ise herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte detaylar...Benzinin litresi: 55 TLMotorinin litresi: 57.07 TLLPG: 27.71 TLBenzinin litresi: 54.86 TLMotorinin litresi: 56.93 TLLPG: 27.08 TLBenzinin litresi: 55.87 TLMotorinin litresi: 58.10 TLLPG: 27.60 TLBenzinin litresi: 56.20 TLMotorinin litresi: 58.43 TLLPG: 27.53 TL