Beklenen Araç Yakında Geliyor!

Alman otomobil üreticisi Opel, popüler kompakt modeli Astra'nın makyajlanmış versiyonuna ait ilk resmi tanıtım görsellerini yayınladı. 2021 yılında tanıtılan mevcut Astra modelinin yenilenen yüzü, önemli tasarım değişiklikleri ve yeni detaylarla yakında sahneye çıkıyor. Paylaşılan fotoğraflar, aracın tasarımında gerçekleşecek olan evrime dair kesin ipuçları veriyor.Yeni Opel Astra, özellikle ön bölümde belirgin bir değişim geçiriyor. Alman marka bu tasarım güncellemesinde Corsa GSE Vision Gran Turismo konseptinden ilham aldığını gösteriyor.Bu çerçevede, yenilenmiş aydınlatma imzasına sahip farlar ile birlikte aydınlatılmış Opel logosu ön cephede dikkat çeken unsurlar oluyor. Yayınlanan görseller aracın arka kısmının bir bölümünü ve yeni alaşım jantlarının tasarımını da gözler önüne seriyor.Makyajlı Astra, Sports Tourer olarak adlandırılan station wagon gövde tipiyle de satışa sunulmaya devam edecek. Motor seçeneklerinin ise aynı platformu kullandığı bilinen Peugeot 308'in makyajlı versiyonunda bulunan seçeneklere benzemesi bekleniyor.Bu seçenekler arasında 130 beygirlik dizel, 145 beygirlik hafif hibrit ve 195 beygirlik plug-in hibrit güç üniteleri yer alıyor. Ayrıca model gamında, tamamen elektrikli versiyon olan Opel Astra Electric de konumunu koruyor.Aktarılan bilgilere göre, elektrikli Astra modelinin büyük bir olasılıkla Peugeot 308'de olduğu gibi daha büyük bir batarya ve artırılmış menzil sunarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Opel, yenilenen Astra'nın dünya prömiyerinin “çok yakında” yapılacağını kesin olarak doğruladı. Otomobilin teknik detayları ve tasarımına ilişkin daha kapsamlı bilgiler önümüzdeki günlerde Opel tarafından paylaşılacak.