Akran Zorbalığı Devam Ediyor! Sokak Ortasında...
Sur ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi G.A., 2 kız tarafından sokakta saçlarından tutulup sürüklenerek darbedildi. O anlar, kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde lise öğrencisi G.A., 2 yıl önce tartıştığı 2 kızla sokakta karşılaştı.
Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRESİYE DARP
2 şüpheli, G.A.'yı yerde sürükleyip, darbetti.
Diğer yandan şüpheli kızların erkek arkadaşları, yaşananları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
G.A.'nın ailesinin şikayeti sonrası 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Görüntüleri çekip, paylaşan diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor.
