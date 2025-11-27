  • USD: 42,36 - 42,44
Akran Zorbalığı Devam Ediyor! Sokak Ortasında...

Sur ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi G.A., 2 kız tarafından sokakta saçlarından tutulup sürüklenerek darbedildi. O anlar, kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Ekleme: 27.11.2025 - 17:31 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:32
Akran Zorbalığı Devam Ediyor! Sokak Ortasında...Diyarbakır'ın Sur ilçesinde lise öğrencisi G.A., 2 yıl önce tartıştığı 2 kızla sokakta karşılaştı.

Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRESİYE DARP

2 şüpheli, G.A.'yı yerde sürükleyip, darbetti.

Diğer yandan şüpheli kızların erkek arkadaşları, yaşananları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

G.A.'nın ailesinin şikayeti sonrası 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Görüntüleri çekip, paylaşan diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor.

