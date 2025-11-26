Hatay'da zehir operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü ortak çalışmada, Keskincik Mahallesi'nde bir tarlada uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adreste yapılan aramada, çuvallar içerisinde 625 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.ZANLI TUTUKLANDIOperasyonda gözaltına alınan M.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.