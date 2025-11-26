  • USD: 42,36 - 42,43
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'da zehir operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 625 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Ekleme: 26.11.2025 - 22:49 Güncelleme: 26.11.2025 - 22:57
Hatay'da zehir operasyonu! 1 kişi tutuklandıİl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü ortak çalışmada, Keskincik Mahallesi'nde bir tarlada uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adreste yapılan aramada, çuvallar içerisinde 625 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan M.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.