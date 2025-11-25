Ticaret Bakanlığı açıkladı! Ocak-ekim dönemi ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı, ihracat rakamlarına ilişkin "2025 yılı Ocak–Ekim döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:'2025 yılı Ocak–Ekim döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.'