O Araç Türkiye'de!

Hyundai, INSTER modelinin Advance versiyonundan sonra şimdi de daha uygun fiyatlı Dynamic versiyonunu Türkiye pazarında satışa sundu. Yeni Dynamic versiyon, 1.399.000 TL fiyat etiketiyle açıklanarak, mevcut versiyonların 1.6 milyon TL'yi aşan fiyat bandını aşağıya çekiyor.Yeni Dynamic versiyon ile sunulan kalıcı mıknatıslı senkron motor, 71,1 kW güç ve 147 Nm tork değeri sağlıyor. Otomobil, bu motor değerleriyle birlikte 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 11,7 saniye içinde ulaşıyor. INSTER Dynamic versiyonunun maksimum hızı ise 140 km/s olarak belirtildi.Modelin batarya ve menzil değerleri de dikkat çekiyor. 42 kWsa batarya kapasitesiyle birleşik kullanımda (WLTP) yaklaşık 327 km menzil sunulurken, bu değer şehir içindeki kullanımda 473 km'ye kadar artabiliyor. Şarj süresi tarafında ise INSTER, DC hızlı şarj ünitesinde %10'dan %80'e şarj süresi için yalnızca 30 dakikaya ihtiyaç duyuyor.INSTER Dynamic, güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor. Hyundai'nin gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan modelde; Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5, Şerit Takip Asistanı (LFA) ve Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) gibi önemli özellikler standart olarak sunuluyor.Bu sistemler, hem şehir içi günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda sürücüye güvenli ve konforlu bir deneyim sunuyor. Ayrıca, aracın enerji verimliliği rejeneratif frenleme özelliği sayesinde artırılırken, tek pedal sürüş deneyimi (i-Pedal) özellikle şehir içi kullanımda pratiklik ve kolaylık sağlıyor.INSTER Dynamic, alıcılar tarafından Fildişi Beyaz, Atlas Beyaz, Elegan Sarı ve Hâkî Yeşil olmak üzere 4 farklı gövde rengi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca bu versiyon, Advance modelinden farklı olarak siyah iç mekân rengi ile satışa sunuluyor.INSTER, yeni Dynamic versiyonunda da bulunan gelişmiş bilgi-eğlence ekranı, 10,25 inç dijital gösterge ekranı ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla özellikle kalabalık şehirler için ideal bir otomobil olarak pazara giriyor.