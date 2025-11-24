Meteoroloji Duyurdu! Yağış Bekleniyor...

Marmara Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava var. Sıcaklıklar bölgede 15 ile 20 derece aralığında ölçülüyor. Salı günü yağışların etkisini yitirmesi bekleniyor.Ege Bölgesinde de sağanak yağışlar etkili oluyor. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 21, Muğla'da 19, Afyonkarahisar'da 14 derece ölçülüyor.Akdeniz Bölgesinin batısında yağışlar görülürken bölgenin kalanında parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları Antalya ve Hatay'da 22, Adana'da 28, Kahramanmaraş'ta 21 derece ölçülüyor.İç Anadolu Bölgesinin batısında sağanak yağışlı, doğusunda parçalı bulutlu bir hava hakim. Günün en yüksek sıcaklıkları Ankara'da 14, Kayseri'de 18, Sivas'ta 12 derece ölçülüyor. Salı günü sıcaklıklarda birkaç derecelik daha sıcaklık azalışı bekleniyor.Karadeniz Bölgesinin batı kesimlerinde sağanak yağışlar etkili oluyor Bölgenin kalanında parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar Bolu'da 12, Samsun'da 20, Trabzon'da 21 derece ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Bölgede sıcaklıklar ise genellikle 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Bölgenin kuzeyinde gece sıcaklıları 0 derecenin altında seyrediyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları Gaziantep'te 19, Diyarbakır'da 16, Şanlıurfa'da 21 derece ölçülüyor.