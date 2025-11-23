Meteoroloji Duyurdu! Sağanak Kapıda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Tekin, ülkenin büyük bölümünde hafta sonu az bulutlu ve açık bir havanın görüleceğini, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pusun etkili olacağını söyledi. Pazar günü ise batı bölgelerde yağış beklendiğini belirtti.Pazar günü Marmara ve Ege bölgeleriyle Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın çevresinde yağış öngörüldüğünü ifade eden Tekin, “Özellikle pazar günü Muğla, Aydın, Denizli çevresi ve Edremit Körfezi civarında yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz.” dedi.Yeni haftayla birlikte yağışlı sistemin kademeli olarak doğu kesimlere ilerleyeceğini aktaran Tekin, “Pazartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağışları görmek mümkün olacak.” diye konuştu.Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Tekin, önümüzdeki hafta iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağını söyledi.AKOM'dan yapılan açıklamada, “İstanbul'da hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıkların gündüz 18 derece ile mevsim normallerinin üzerinde, gece saatlerinde ise 12 derece civarında seyretmesi beklenmektedi