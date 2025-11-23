Bursa'da İndirim İzdihamı!

İnegöl ilçesinde yeni açılan giyim mağazasında bazı ürünler 10 TL'den satışa sunulunca yaşanan izdihamda, müşteriler, mağazaya girmek için birbiriyle yarıştı.

İndirim haberini duyan mağazaya koştu...Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 TL'den satışa sundu.Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden oldu.İzdihamda, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.