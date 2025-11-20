Meteoroloji Duyurdu! Sıcaklar Geri Geliyor...

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 23°CParçalı bulutluÇANAKKALE °C, 22°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluMANİSA °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY °C, 22°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı bulutluSİNOP °C, 22°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 18°CParçalı bulutluRİZE °C, 20°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 10°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 12°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 19°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 19°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 18°CParçalı ve az bulutlu