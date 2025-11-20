İETT Otobüsleri Alev Topuna Döndü!

İstanbul'da toplu taşımanın çilesi bitmiyor...Arızalar, sorunlar, kazalar, yaralanmalar, can kayıpları derken; sıkça yaşanan bu problemlere bir yenisi daha eklendi.İETT'de yine faciadan dönüldü.Eyüpsultan'da Ufuk Karakoç yönetimindeki otobüsten, seyir halinde dumanlar yükselmeye başladı.Dumanların yükseldiğini fark eden otobüs şoförü, otobüsü yol kenarına çekerek aşağıya indi.Alevler kısa sürede tüm otobüsü kaplarken, otobüs içerisinde o esnada yolcu olmaması olası facianın önüne geçti.İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.Yapılan çalışmaların ardından İETT otobüsündeki yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.İETT otobüsündeki yangın nedeniyle Kemerburgaz istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.Ekipler tarafından yol tek şeride düşürüldü.Yangın sonrası otobüsün üzerine mavi branda çekildi.Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.CHP, belediyeyi kazandığı 2019 yılından bu yana kentte toplu taşıma sorunları yaşanıyor.2019 yılındaki yerel seçimin hemen ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat bir otomotiv firmasının mali müşaviri oldu.İBB'nin milyarlarca lira tutarındaki İETT otobüs bakım ve onarım ihalelerini Karabat'ın firması almaya başladı.İstanbul'da İETT otobüsleri o günden bu yana çeşitli sebeplerden dolayı yolda kalmaya başladı, sebepsiz şekilde yanmaya, kazalar yapmaya başladı.Can yakan bu olayların o tarihin ardından gösterdiği artış ise, gözlerden kaçmıyor.