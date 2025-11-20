İETT Otobüsleri Alev Topuna Döndü!
Eyüpsultan'da sabah saatlerinde İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev topuna dönen otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs içerisinde yolcu olmaması olası facianın önüne geçti. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'da toplu taşımanın çilesi bitmiyor...
Arızalar, sorunlar, kazalar, yaralanmalar, can kayıpları derken; sıkça yaşanan bu problemlere bir yenisi daha eklendi.
İETT'de yine faciadan dönüldü.
SEYİR HALİNDEYKEN DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI
Eyüpsultan'da Ufuk Karakoç yönetimindeki otobüsten, seyir halinde dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanların yükseldiğini fark eden otobüs şoförü, otobüsü yol kenarına çekerek aşağıya indi.
ŞANS ESERİ İÇERİSİNDE YOLCU YOKTU
Alevler kısa sürede tüm otobüsü kaplarken, otobüs içerisinde o esnada yolcu olmaması olası facianın önüne geçti.
İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yapılan çalışmaların ardından İETT otobüsündeki yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.
OLAY, TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU
İETT otobüsündeki yangın nedeniyle Kemerburgaz istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Ekipler tarafından yol tek şeride düşürüldü.
YANGININ SEBEBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Yangın sonrası otobüsün üzerine mavi branda çekildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
MİLYONLARCA LİRALIK İHALEYİ ALDI
CHP, belediyeyi kazandığı 2019 yılından bu yana kentte toplu taşıma sorunları yaşanıyor.
2019 yılındaki yerel seçimin hemen ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat bir otomotiv firmasının mali müşaviri oldu.
İBB'nin milyarlarca lira tutarındaki İETT otobüs bakım ve onarım ihalelerini Karabat'ın firması almaya başladı.
İHALELERİ ALDI ARAÇLARA BAKIM YAPMADI
İstanbul'da İETT otobüsleri o günden bu yana çeşitli sebeplerden dolayı yolda kalmaya başladı, sebepsiz şekilde yanmaya, kazalar yapmaya başladı.
Can yakan bu olayların o tarihin ardından gösterdiği artış ise, gözlerden kaçmıyor.